Космонавт рассказал о последствиях повторного срыва запуска Crew Dragon

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28.05.2020, 22:30, Новости дня

Если запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС не сможет состояться и 30 мая, то следующее пусковое окно будут определять не исходя из погоды, а из данных специалистов по навигации и баллистике, сообщил газете ВЗГЛЯД действующий летчик-космонавт Андрей Борисенко.

Запуск космического корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС), который должен был стать первым за девять лет полетом астронавтов с территории США, 27 мая не состоялся из-за погодных условий. Пуск перенесли на 30-е число текущего месяца.

«Даже если по каким-то причинам запуск не состоится и 30 мая, тогда будет планироваться следующая дата. Пусковые окна определяются ведь не погодными условиями, а условиями баллистики. Это высчитывают специалисты по навигации и баллистике. Они учитывают взаимное положение станции и корабля на момент пуска, которое должно находиться в определенных границах», – говорит Борисенко.

Космонавт, который рассматривается как один из кандидатов на участие в одном из будущих полетов Crew Dragon, отмечает, что перенос даты запуска из-за неудачных погодных условий – обычное дело для его американских коллег. При этом небольшой сдвиг даты пуска никак не изменяет траекторию полета или какие-либо другие факторы, ведь неспроста высчитывается определенное пусковое окно – именно в этот день обеспечивается оптимальное сближение корабля с МКС.

Ранее гендиректор компании «КосмоКурс», один из разработчиков ракет семейства «Ангара» Павел Пушкин заявил, что из-за разницы российских и американских школ проектирования космических ракет, отечественным не страшны погодные условия, в отличие от кораблей США, старты которых постоянно откладываются.



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