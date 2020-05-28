Костюшкин рассказал об изнасиловании в детстве

28.05.2020, 22:30, Новости дня

Бывший участник группы «Чай вдвоем», певец Стас Костюшкин признался, что его изнасиловали, когда ему было восемь лет.

Признание Костюшкин сделал в эфире YouТube-шоу «Алена, блин». Костюшкин рассказал, что он и пятеро его друзей «поехали на поле». Пока они играли, к ним подошел «здоровый парень». Увидев его, Костюшкин «побежал в палисадник».

«Он, увидев меня, говорит: «Пацан, ты вернешься?» – приводит слова певца РЕН ТВ.

Костюшкин сказал, что ему было «безумно страшно», он «понимал, что ничего хорошо не может быть», и хотел сбежать, но мужчина пригрозил: «Ты тогда родителям вот этих четверых передай, где я их закопал». Как сообщил певец, он тогда понял, что мужчина не шутит, поэтому Костюшкин «вернулся обратно». Мужчина «положил всех на землю, скомандовал открыть рты».

«Мы открыли… Я тогда еще пытался спрашивать, зачем он это делает», – рассказал Костюшкин, добавив, что помнит о пережитом через 40 лет.

По его словам, жертвы насильника договорились никогда никому не рассказывать о случившемся.