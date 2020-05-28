В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом

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28.05.2020, 22:30, Новости дня

За сутки в Москве умерли 76 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщил оперштаб по контролю и мониторингу ситуации.

У них подтвердилась пневмония. Общее число скончавшихся вирус-положительных пациентов в Москве – 2330, передает ТАСС.

Накануне сообщалось, что в столице за сутки скончался 71 пациент с коронавирусом.

Напомним, в Москве приступили ко второму этапу снятия ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса.

Отметим, что согласно методике ВОЗ смертность в Москве оказалась одной из самых низких.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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