Профессор из США: Протесты в Миннесоте — это очень опасная для демократов игра против Трампа

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28.05.2020, 22:27, Новости дня

Конфликт с афроамериканским населением в Миннесоте был специально спровоцирован под выборы. Он необходим демократам, чтобы обвинить Трампа в бездействии. Подобные конфликты сейчас будут вылезать всюду, раздуваться прессой, но, скорее всего, они приведут к обратному результату.

Об этом в эфире "60 минут" сообщил профессор политологии университета штата Теннеси, доктор экономических наук Андрей Коробков.

Он отметил, что все надежды демократов завалить Трампа с помощью ситуации с коронавирусом ни к чему не привели. Президент сохранил свои рейтинги. Поэтому решено было прибегнуть к старому способу борьбы за электорат.

По мнению профессора, подобные провокации активизируют черное население Америки, составляющее 13%, и "леваков". При этом, такие ситуации наверняка перепугают белый средний класс, которого большинство.

"Можно гарантировать — завтра начнутся лихорадочные закупки оружия по всей стране", — считает Коробков.

Он подчеркнул, что распространившееся насилие только отталкивает население от левого сектора. Скорее всего, конечным результатом будет ослабление позиций демократов и усиление позиции Трампа среди электората в целом.

Проблема очень серьезная, считает эксперт.

"Последний раз что-то подобное было в Лос-Анджелесе в 1992 году тоже в период предвыборной кампании. Во время погромов было убито 68 человек", — добавил он.

Профессор также провел параллели с событиями 1968 года в Чикаго.

"Тогда страна была крайне поляризована, и во время партийного демократического съезда начались массированные демонстрации протеста и погромы в южном Чикаго. Кончилось все это, как известно, разгромным проигрышем демократов на выборах", — напомнил он.

"Это очень опасная игра, — сказал в заключение Коробков. — Думаю, что конечный итог будет противоположен ожиданиям".

Беспорядки начались в Миннесоте после жесткого задержания афроамериканца Джорджа Флойда, повлекшего смерть мужчины.

От протестов против полицейского произвола местные жители перешли к мародерству. Протестующие подожгли несколько зданий и разгромили магазины. При этом они блокируют дороги и требуют наказания виновников трагедии. К делу уже подключился Дональд Трамп: он поручил ускорить расследование.



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