За сутки в Москве скончались 76 человек с COVID-19

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28.05.2020, 22:27, Новости дня

В Москве за сутки умерли еще 76 человек, у которых был подтвержден коронавирус. Об этом сообщил оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

Общее число умерших с коронавирусом в Москве увеличилось с 2254 до 2330 человек.

По данным на утро 28 мая, в столице за сутки выявлено 2 054 человека с ковидом. Общее число заболевших — 173 497. Выздоровели 71 251 человек.



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