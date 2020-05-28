Миндаль улучшает здоровье сосудов и уменьшает объем талии

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28.05.2020, 22:20, Новости дня

Во время нового исследования группа ученых обнаружила, что замена неполезных снеков миндалем улучшает функцию эндотелия, который является ключевым показателем здоровья сосудов.

Во время эксперимента добровольцы с риском сердечно-сосудистых заболеваний в течение шести дней употребляли горсть миндаля в качестве небольшого перекуса. Показатели здоровья участников эксперимента ученые сравнили между двумя группами.

Обнаружилось, что замена привычных закусок миндалем снижает относительный риск сердечно-сосудистых заболеваний на 32%, а также улучшает эндотелиальную функцию и уровень холестерина ЛПНП. Британские ученые также обнаружили, что люди, которые регулярно употребляют миндаль, имеют меньшую окружность талии, чем те, кто привык перекусывать печеньем или чипсами.



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