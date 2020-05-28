Эксперт оценил новый принцип формирования статистики по COVID-19

28.05.2020, 22:16, Новости дня

Более точные методы установления причин смерти при коронавирусе помогут медикам назначать более правильное лечение пациентов с этим заболеванием, сообщил газете ВЗГЛЯД доктор медицинских наук Владимир Чуланов, комментируя новые методологические рекомендации для российских врачей, подготовленные с учетом международного опыта.

«Важно отметить, что опубликованные во вторник новые рекомендации Минздрава разработаны на основе рекомендаций ВОЗ. На сегодняшний день это самая объективная система оценки состояния пациентов, принятая международным сообществом», – сказал заведующий научно-консультативным клинико-диагностическим центром ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Владимир Чуланов.

По словам эксперта, благодаря новой классификации можно будет четче понимать статистику смертности от нового коронавируса.

«Например, есть пациент с каким-либо хроническим заболеванием. Он заболел COVID-19, у него развилась тяжелая пневмония, он погиб. Здесь причиной смерти будет именно COVID-19, несмотря на другое тяжелое заболевание. Но если заболевает и погибает пациент с тяжелой формой онкологии – здесь причиной смерти будет онкология, а не коронавирус. Хотя COVID-19 будет учтен в качестве побочной причины», – отметил Чуланов.

«Таким образом патологоанатомы, изучая под микроскопом ткани и механизмы заболевания, смогут не только установить точную причину смерти, но и помочь врачам назначать правильное лечение пациентов. Это позволит еще больше снизить летальность в России», – добавил эксперт.

По мнению собеседника, столь кропотливая работа медиков может привести к пересчету статистики по коронавирусу, особенно в крупных городах страны. «При этом кардинальных изменений в статистике не будет, она просто может стать точнее. РФ в любом случае останется лидером по числу спасенных жизней», – подчеркнул Чуланов.

Как сообщила в среду газета ВЗГЛЯД, Минздрав РФ утвердил методические рекомендации по кодированию и выбору основного состояния в статистике заболеваемости и первоначальной причины в статистике смертности, связанных с COVID-19. Согласно рекомендациям Министерства здравоохранения и международным методическим рекомендациям по выявлению COVID-19, лица, у которых обнаружен новый коронавирус, но отсутствуют жалобы, не должны включаться в статистику заболеваемости.

В документе говорится: люди с положительным анализом на COVID-19, но не имеющие жалоб, не должны включаться в статистику заболеваемости по коронавирусу. В частности, в одном из разделов документа указано – выбор основного диагноза в случаях с вирусом должен производиться «в конце эпизода оказания медицинской помощи». «Этот заключительный диагноз может не совпадать с предварительным диагнозом, диагнозом при поступлении или профилем отделения при оказании медицинской помощи в стационарных условиях», – говорится в новых рекомендациях Минздрава.

Ранее стало известно, что в среду число выздоровевших за сутки в РФ пациентов с коронавирусом вновь превысило количество выявленных случаев.