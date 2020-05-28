 

В Кремле оценили эффективность борьбы с коронавирусом в Москве

28.05.2020, 22:16, Новости дня

Москва продемонстрировала один из лучших в мире показателей эффективности противодействия распространению нового коронавируса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к прогулкам по графику в Москве и стоит ли распространить эту практику на другие регионы, что не хочет «вторгаться в круг дополнительных полномочий, связанных с эпидемиологической ситуацией, глав регионов», передает РИА «Новости».

«И тем более полномочий (мэра Москвы) Сергея Семеновича Собянина – главы крупнейшего региона, региона, который принял на себя самый мощный удар эпидемии и который продемонстрировал, наверное, один из лучших показателей эффективности противодействий коронавирусу в мире», – добавил представитель Кремля.

Песков сообщил также, что высокий процент граждан, не верящих в опасность коронавируса, говорит о нежелании ряда россиян внимательно изучить имеющуюся информацию и оглянуться вокруг себя. Он пожелал гражданам более внимательно относиться к данным и проявлять большее доверие.

«Скажу на собственном опыте: эта штука реальная», – добавил пресс-секретарь президента.

Вместе с тем песков направил в Минздрав вопросы о новой методике учета случаев коронавируса. Он уточнил, что предложение по методике подсчета основано на научном подходе.

Ранее сообщалось, что в РФ за сутки выявлено 8 тыс. 371 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 379 тыс. случаев заболевания. Газета ВЗГЛЯД писала, какие ограничения снимут в Москве с 1 июня.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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