Иеродиакон Троице-Сергиевой лавры умер от коронавируса

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28.05.2020, 22:08, Новости дня

Иеродиакон Свято-Троицкой Сергиевой лавры Поликарп (Сидоров) умер от вызванных коронавирусом осложнений, информирует рабочая группа при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

В сообщении рабочей группы в Telegram указывается, что 27 мая 2020 года «от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры иеродиакон Поликарп (Сидоров)».

Ранее на сайте лавры сообщалось, что главный врач монастыря и Московской духовной академии (МДА) игумен Тихон (Барсуков), архимандрит Илиан (Племенюк), иеродиакон Каллист (Косулин), иеромонах Модест (Панченко) и игумен Ферапонт (Аполлонов) умерли из-за коронавируса.

Напомним, в РПЦ обсудили возможность отмены ограничений на посещение храмов. При этом призывавшего нарушать самоизоляцию священника на Урале запретили в служении.



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