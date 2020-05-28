Мнение: Плавучая АЭС, рост ВВП России и вложения в гособлигации США

28.05.2020, 22:05, Разное

1. Важная новость, которую мы не успели с вами обсудить. Несколько дней назад была запущена в промышленную эксплуатацию первая в мире плавучая атомная электростанция «Академик Ломоносов», которую ранее пришвартовали в городе Певек Чукотского АО:

https://rosatom.ru/journalist/news/edinstvennaya-v-mire-plavuchaya-atomnaya-teploelektrostantsiya-vvedena-v-promyshlennuyu-ekspluatatsi/

https://tass.ru/ekonomika/8540307

Пока это 11-я АЭС в России. После вывода из эксплуатации Билибинской АЭС она станет основным источником энергоснабжения на Чукотке.

Главный плюс плавучих атомных теплоэлектростанций (ПАТЭС) в том, что их можно легко перебазировать к какому-нибудь острову или отдалённому побережью материка, вроде той же Чукотки, где нет других серьёзных источников энергии, и куда слишком дорого, слишком неэкологично завозить углеводородное топливо.

Россия сделала ещё один шаг в «прекрасный зелёный мир» будущего. Приятно, что у нас есть технологии, о которых другие страны могут только мечтать: одновременно и защищающие природу, и приносящие хороший доход.

2. Статистики подсчитали, что в первом квартале выросла не только российская промышленность, но и экономика страны в целом:

http://rg.ru/2020/05/19/rosstat-zafiksiroval-rost-vvp-v-i-kvartale-na-16.html

Рост ВВП составил 1,6%: неплохо на фоне уже начавшегося мирового кризиса. Этот рост поможет сгладить общее падение ВВП, которое ожидается по итогам года из-за карантина во втором квартале и из-за всего того, что творится сейчас с планетарной экономикой.

3. Ещё пару лет назад конспирологи с серьёзными лицами утверждали, что Россия платит «дань» США, вкладываясь в их гособлигации. Почему и зачем мы вынуждены были тогда покупать американский госдолг, можно прочесть в статье на Руксперте:

https://ruxpert.ru/Вложения_России_в_облигации_США

Теперь, однако, почти исчез сам предмет для разговора. Если бы паства конспирологов помнила все те сказки, которыми её кормят, сейчас конспирологи встали бы перед неприятной необходимостью объяснять, почему «криптоколония Россия» забрала у американцев выплаченную им «дань».

https://tass.ru/ekonomika/8488451

Россия за март 2020 года более чем в три раза сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с февралем – с $12,58 млрд до $3,85 млрд. <…>

Весной 2018 года Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг. Так, в апреле их уровень снизился с $96 млрд до $48,7 млрд, а в мае – до $14,9 млрд. В августе 2019 года Россия впервые с февраля увеличила вложения в американские государственные бумаги до $9,3 млрд.

Крупнейшим держателем госбумаг США в марте осталась Япония с показателем $1,27 трлн. Второе место с $1,08 трлн занимает лидировавший продолжительное время Китай.

На максимуме в 2010 году объём наших вложений в американские гособлигации составлял 176,3 миллиарда. За 10 лет мы сократили объёмы вложений в облигации в 46 раз.

Причин сокращения долларовой доли в наших резервах несколько. Во-первых, американцы сами стимулировали нас к этому своими санкциями, которые не ослабли даже при нашем агенте Трампе. Во-вторых, заработало импортозамещение: с каждым годом всё больше нужных стране товаров производится прямо России.

Наконец, продолжает работать дедолларизация: вместо доллара мы нарастили наши запасы евро и юаней, а также резко увеличили наш золотой запас:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Золотой_резерв_России