 

Что произошло за ночь 28 мая

28.05.2020, 22:00, Разное

Коротко.

  • Запуск космического корабля Crew Dragon от компании SpaceX перенесли на 30 мая из-за тумана. Решение приняли, когда астронавты МКС уже погрузились на корабль на мысе Канаверал (штат Флорида). Это должно было стать первым в истории полетом частного пилотируемого космического корабля и первым в США с 2011 года пилотируемым полетом в космос.

  • В Москве за сутки вновь погибли больше 70 пациентов с COVID-19. В столице число смертей в официальной статистике теперь превысило отметку в 2200 случаев, а по стране — в 4 тысячи. Накануне мэр Сергей Собянин объявил о снятии части ограничений: с 1 июня откроют магазины и химчистки, разрешат прогулки и занятия спортом — в масках и по графику — при сохранении пропусков до 14 июня.

  • В Соединенных Штатах количество летальных исходов у заболевших коронавирусом превысило 100 тысяч. Из них почти четверть, 23 тысячи, в Нью-Йорке, а еще 11 тысяч — в соседнем Нью-Джерси. Всего там нашли 1,73 млн заболевших, прирост последние несколько дней назад опустился до 16-18 тысяч в сутки.

  • США отменят почти все исключения из санкций в рамках ядерной сделки с Ираном 2015 года. Неоднократное продление исключений после выхода Вашингтона в 2018 году позволяло не попадать под санкции компаниям из России, Китая и Евросоюза за работу в трех иранских проектах — реактора в Араке, завода в Фордо и АЭС «Бушер».

  • Boeing объявила о возобновлении «с низкими темпами» производства лайнеров 737 MAX, в двух авариях с которыми в октябре 2018-го и марте 2019-го погибли 346 человек. ПО для них, ставшее причиной обоих ЧП, обновили в прошлом году. По результатам 2019-го Boeing впервые за последние годы понесла убытки (в размере рекордных для них 636 млрд долларов), а в январе 2020-го не получила заказов.

    • Источник: Новая газета



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