Автокинотеатры, библиотеки и химчистки возобновили работу в Подмосковье

28.05.2020, 21:53, Новости дня

В Подмосковье деятельность возобновили автокинотеатры, библиотеки, сервисы по ремонту компьютеров и химчистки, сообщается в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Как указывается в постановлении, ограничения деятельности, введенные в связи с коронавирусом, больше не распространяются на деятельность «по показу кинофильмов на открытых площадках путем показа кинофильмов в автокинотеатрах», на «организации, осуществляющие деятельность библиотек путем выдачи книг при очном присутствии гражданина по предварительной записи», а также на «организации, осуществляющие деятельность по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения». Для химчисток и сервисов по ремонту компьютеров площадь помещений не должна превышать 400 кв. м, а также должен быть вход с улицы, передает ТАСС.

Напомним, власти Московской области также открывают парки региона для свободного посещения. Многофункциональные центры откроют для физических лиц с 1 июня. При этом руководство региона сообщило, что не может пока «дать добро на открытие кафе и ресторанов, даже на открытых верандах».