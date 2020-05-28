 

Автокинотеатры, библиотеки и химчистки возобновили работу в Подмосковье

28.05.2020, 21:53, Новости дня

В Подмосковье деятельность возобновили автокинотеатры, библиотеки, сервисы по ремонту компьютеров и химчистки, сообщается в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Как указывается в постановлении, ограничения деятельности, введенные в связи с коронавирусом, больше не распространяются на деятельность «по показу кинофильмов на открытых площадках путем показа кинофильмов в автокинотеатрах», на «организации, осуществляющие деятельность библиотек путем выдачи книг при очном присутствии гражданина по предварительной записи», а также на «организации, осуществляющие деятельность по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения». Для химчисток и сервисов по ремонту компьютеров площадь помещений не должна превышать 400 кв. м, а также должен быть вход с улицы, передает ТАСС.

Напомним, власти Московской области также открывают парки региона для свободного посещения. Многофункциональные центры откроют для физических лиц с 1 июня. При этом руководство региона сообщило, что не может пока «дать добро на открытие кафе и ресторанов, даже на открытых верандах».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.05 / В Израиле приведено к присяге правительство национального единства

18.05 / Нефть дорожает на надеждах на восстановление спроса

10.04 / “Это был очень хороший звонок”. Трамп рассказал о переговорах с Путиным и королем Саудовской Аравии о нефти

03.05 / Коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину – ВОЗ

17.05 / В Винницкой области пьяная женщина на Opel сбила мать с двумя детьми

15.05 / Сенат принял законопроект в поддержку уйгуров в Китае

12.04 / Путин подписал указ об утверждении членов общественной палаты

24.04 / 69 украинских моряков с судна Eleftherios Venizelos, на котором был зафиксирован коронавирус, возвращаются домой

08.05 / Российские шахматисты проиграли США в матче седьмого тура Кубка наций

26.05 / Смартфоны Xiaomi Mi 9T и Redmi K20 получили стабильную версию MIUI 12

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска