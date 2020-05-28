 

РЖД вернулись к рассадке пассажиров в поездах без дистанции

28.05.2020, 21:48, Новости дня

РЖД с 29 мая возвращаются к обычной рассадке пассажиров в поездах дальнего следования, сообщили в пресс-службе компании.

РЖД ввели продажу билетов в поезда дальнего следования с учетом безопасной дистанции в апреле. Компания поясняла, что рассадка в купе, плацкарте и вагонах с местами для сидения является временной мерой, которая позволит пассажирам соблюдать необходимую санитарную дистанцию, рекомендованную главным санврачом РФ в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

«Холдинг РЖД следует временным рекомендациям по профилактическим мерам для обеспечения противоэпидемической безопасности пассажирских перевозок железнодорожным транспортом, утвержденным Минтрансом по согласованию с Роспотребнадзором. На рейсы поездов дальнего следования отправлением после 28 мая открыта продажи на все места», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы РЖД.

Регионы постепенно стали выходить из режима ограничений, введенных из-за коронавируса. Минтранс подготовил и согласовал с Роспотребнадзором меры для разных видов транспорта на время выхода из режима ограничений. В частности, в рекомендациях для поездов дальнего следования не прописывается безопасная рассадка пассажиров.

Документ предписывает при этом визуальный контроль состояния здоровья пассажиров при посадке и измерение температуры в пути следования два раза в сутки, проведение влажной уборки не реже двух раз в сутки по мере необходимости с обязательным протиранием дезинфицирующим средством всех ручек в вагоне, уборку туалетов с обязательным мытьем полов и стен на высоте 1,5 метра не менее четырех раз в сутки и, по мере необходимости, также с применением дезинфицирующих средств. Журналы в поезде запрещены.

После снятия ограничений, связанных с коронавирусом, предлагается сохранить определенные требования по уборке вагонов, отменить запрет на журналы и не проводить визуальный контроль за состоянием пассажиров.

Напомним, во вторник РЖД начали возвращать в график отмененные ранее из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом поезда дальнего следования, пока это коснулось «Сапсанов».



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