 

Данкверт обсудил с Кучереной реакцию на сообщения о якобы требовании денег у польской компании

28.05.2020, 21:48, Новости дня

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил, что обсудил с адвокатом Анатолием Кучереной, как реагировать на сообщения СМИ о якобы требовании денег у польской компании «Млековита» за допуск молочной продукции в Россию.

Данкверт на совещании комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в четверг также затронул тему сообщений СМИ, указав, что поставки молочной продукции из Польши в Россию сейчас запрещены.

«Я на ходу с Кучереной, с адвокатом, говорил, как вообще на это реагировать», – сказал глава ведомства, передает РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщили, что представитель польского производителя молочных продуктов «Млековита» обвинил Данкверта в якобы вымогательстве взятки в 500 тыс. долларов. При этом в самой «Млековите» опровергли данные сообщения, добавив, что не знакомы с главой Россельхознадзора и никогда с ним не встречались.



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