 

Несколько футболистов «Локомотива» заразились коронавирусом

28.05.2020, 21:48, Новости дня

Дмитрий Баринов, Роман Тугарев и еще два футболиста «Локомотива» сдали положительные тесты на коронавирус, сообщили в московском клубе.

Как отмечается, после общекомандного тестирования инфекция была выявлена у Баринова, Тугарева, вратаря Антона Коченкова и нападающего Тимура Сулейманова.

«Болезнь протекает бессимптомно, игроки чувствуют себя хорошо и находятся в домашних условиях на самоизоляции. Желаем ребятам скорейшего выздоровления и ждем их в команде», – передает РИА «Новости» сообщение клуба.

Напомним, ранее игрок «Локомотива» Джефферсон Фарфан из Перу заразился коронавирусом.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.05 / Психолог посоветовала родителям предоставить детям больше свободы на самоизоляции

13.04 / Пушков предсказал изменение роли РФ на мировой арене

04.04 / Белоруссия купила у РФ 30 тыс. тест-систем для выявления коронавируса

07.05 / Рубль вырос к доллару и евро

05.04 / В Кремле сообщили о продлении дистанционного режима работы Путина

09.04 / Мишустин призвал не принимать избыточных мер по борьбе с коронавирусом

23.04 / СМИ предсказали новый спад экономики США из-за второй волны коронавируса

25.04 / Исследованы особенности умственных нарушений при эпилепсии

03.04 / Почти половина новых заболевших коронавирусом в Москве оказались младше 45 лет

27.04 / В Бельгии от коронавируса умер бывший узник концлагеря Освенцим

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска