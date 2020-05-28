Участники Минского процесса обсудили проведение выборов на Донбассе

28.05.2020, 21:40, Новости дня

КИЕВ – Участники переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) обсудили возможности проведения выборов на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Как сообщает пресс-служба президента Украины 28 мая, «украинская сторона в очередной раз подчеркнула, что выборы на временно оккупированных территориях Донбасса могут состояться только после выполнения требований безопасности, в частности вывода иностранных войск с территории Украины и разоружения военных формирований, получения Украиной контроля над границей, и исключительно по украинскому законодательству при условии обеспечения деятельности украинских СМИ, политических партий, международных наблюдателей».

В информации подчеркивается, что продолжаются консультации относительно дополнительных мер полной и всеобъемлющей реализации режима прекращения огня и обновленного плана разминирования как необходимых условий для продолжения процесса разведения сил и средств при верификации и контроле со стороны СММ ОБСЕ.

В ходе работы экономической группы украинская сторона заявила, что восстановление банковской системы, системы налогообложения может произойти в соответствии с законодательством Украины. Российская сторона, в свою очередь, «не возражала против важности верховенства украинского законодательства на временно неподконтрольной территории», говорится на сайте президента Украины. Переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы прошли в формате видеоконференции.

Также цитируются слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что в республике децентрализация фактически выходит на финишную прямую: правительство утвердило перспективные планы для всех областей Украины. Временно оккупированные территории Донбасса попадают в перспективный план децентрализации.

Напомним, что 15 февраля в ходе дискуссии на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности президент Украины Владимир Зеленский сказал о целях завершить войну на Донбассе.

Он выразил надежду о том, что в течение «этих пяти лет мы сможем завершить войну».

«Честно говоря, я уверен в этом, и, если мы это сделаем, вернув наших людей и территории, я буду понимать, что я это сделал не зря. Это моя цель», – сказал Владимир Зеленский во время трансляции его диалога на странице офиса президента Украины в Фейсбуке.

Владимир Зеленский подчеркнул, что «Россия должна захотеть отдать нам нашу землю».

Донбасс – формальный и практический подход

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Александр Леонов считает, что проведение выборов на оккупированных территориях Донбасса по украинским законам предусматривает ряд условий.

«Для того, чтобы обеспечить выполнение украинских законов, там должны быть украинские: армия, суды, избирательные комиссии, полиция. Все заявления России, что они не против украинских законов на оккупированных территориях, это попытка заманить Владимира Зеленского в ловушку», – говорит Александр Леонов корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что в России намерены «формально подойти» к реализации украинского законодательства в неподконтрольных официальному Киеву районах.

«Формально будет разговор о выборах по закону Украины, но их будут проводить местные оккупационные структуры. То есть, это будет легализация нынешнего положения дел, ни один украинский политик на таких условиях не сможет агитировать там, центральная власть не сможет влиять на ситуацию, наблюдать за ходом выборов», – считает Александр Леонов.

По словам политолога, одним из главных условий для проведения выборов на Донбассе – уход российских войск с оккупированных земель, передача контроля над границей официальному Киеву.

«Есть и технические вопросы – нужно проверить реестр избирателей, обеспечить финансирование, в отдельных районах Донецкой и Луганской областей нет украинских банков. Технически все эти вопросы сложно осуществить до конца этого года, чтобы провести там выборами вместе со всеми местными выборами по всей территории Украины, по украинским законам, соблюдая все процедуры», – подчеркивает Александр Леонов.

По его словам, лидер Украины обещал закончить войну на Донбассе, но сегодня от позиции украинской власти в этом вопросе мало, что зависит.

«Уступки Владимира Зеленского в вопросе окончить войну натыкаются на жесткое сопротивление украинского общества и несут существенные политические угрозы его будущему. Он понимает, что ничего принципиально прорывного сделать не удается», – полагает Александр Леонов.

Донбасс и план развития Украины

Политический обозреватель Александр Кочетков отмечает, что сегодняшняя стратегия России нацелена на возвращение оккупированных территорий Донбасса на своих условиях.

«Когда Россия говорит, что она признает законодательное поле Украины, – это совсем не то, что принято понимать в цивилизованном мире, и что подразумевает Украина. На языке Кремля это означает, что Украина предварительно должно принять законодательство, которое признает «особый статус» Донбасса, русский язык, экономические отношения региона с Россией, полную амнистию боевикам, рассмотрит формирование местных органов власти, милиции и вооруженных сил из так называемых ополченцев. Вот когда это станет частью законодательной инициативы Украины, тогда Кремль с большим удовольствием поддержит выборы по украинскому законодательству», – говорит Александр Кочетков корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса в мире, является фактором, который принуждает Россию побыстрее «втиснуть оккупированные территории» в Украину.

«Возложив при этом все экономические, моральные и юридические последствия за оккупацию на Украину. Потому что денег на содержание этих проектов в России не хватает, а Россия очень хочет снять санкции с себя. Для этого нужно сделать вид, что проблема на Донбассе рассосалась, выведя при этом за скобки Крым», – подчеркивает Александр Кочетков.

Вместе с тем политолог считает, что с украинской стороны должны быть созданы условия для того, чтобы реинтеграция оккупированной части Донбасса была выгодна Украине.

«Это нормально – иметь план развития для самой Украины – мы сейчас тонем в последствиях карантина. Но сначала нужно разобраться с Украиной, а потом выработать четкий план по реинтеграции Донбасса», – считает политолог.

По его словам, одним из международных проектов может быть план экологического спасения Донбасса, поскольку неизвестно – в каком состоянии находятся угольные предприятия на оккупированной территории.