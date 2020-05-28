Гутерриш призвал к дальнейшему смягчению долгового бремени

28.05.2020, 21:40, Новости дня

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в четверг призвал предложить облегчение долгового бремени всем развивающимся странам и странам со средним уровнем доходов на фоне пандемии коронавируса. Он также призвал Международный валютный фонд рассмотреть возможность выпуска специальных прав заимствования (СДР).

«Облегчение сокрушительного долгового бремени не может ограничиваться лишь наименее развитыми странами, – заявил Гутерриш, выступая на заседании в ООН, посвященном экономическим последствиям пандемии. – Оно должно распространяться на все развивающиеся страны и страны со средним уровнем дохода, которые попросят о смягчении условий, теряя доступ к финансовым рынкам».

Развивающиеся страны, и ранее страдавшие от стремительно разрастающихся долгов, теперь сталкиваются с рекордным глобальным спадом, снижением цен на нефть и иные статьи экспорта и ослаблением местных валют.

«Многие развивающиеся страны и страны со средним уровнем дохода находятся в крайне уязвимом положении и уже с трудом справляются с обслуживанием своих задолженностей или вскоре окажутся в такой ситуации в связи с глобальной рецессией», – отметил Гутерриш.

Члены «Большой двадцатки» в апреле предложили приостановить выплаты по двусторонним кредитам для 77 беднейших стран до конца года.

Глава Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил в ходе конференции, что пока предложением воспользовались лишь около половины стран, однако подчеркнул необходимость долгосрочного облегчения долгового бремени. По его словам, чтобы пережить кризис, многим странам понадобится постоянное и значительное сокращение долга.

Специальный посланник Африканского союза Тиджане Тиам высказал схожие опасения, призвав к двухлетней отсрочке выплат по долговым обязательствам.

Канцлер Германии Ангела Меркель в среду поддержала призыв Гутерриша к эмиссии СДР.

Глава МВФ Кристалина Георгиева предложила выпустить новые СДР еще в начале кризиса, однако это предложение заблокировал Вашингтон.