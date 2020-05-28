Четверть россиян считают коронавирус выдумкой. Они признали, что гуляют на улице и ходят к родственникам – опрос ВШЭ

28.05.2020, 21:35, Новости дня

Почти треть россиян заявили, что эпидемия коронавируса является “выдумкой заинтересованных лиц”, 9% жителей России говорят, что опасность заболевания преувеличена, следует из данных опроса Высшей школы экономики. Большая часть опрошенных, 74%, считают, что во введении строгих ограничений не было нужды.

Большинство тех, кто отрицает пандемию (41%), живут в Южном федеральном округе. 54% не верящих в коронавирус россиян признались, что, несмотря на карантин, выходят на прогулки, а 43% ходят в гости к родным. Из тех, кто верит в эпидемию коронавируса и ее опасность, 18% также продолжают навещать родственников.

При этом доля россиян, у которых среди знакомых, друзей или родных уже есть заболевшие коронавирусной инфекцией, за последний месяц увеличилась с 4,9% до 16,6%.

Россияне жаловались падение доходов за период пандемии – 31,8% опрошенных заявили об этом. На прежнем уровне заработки остались у трети респондентов. Полностью лишились дохода в мае 13,5% жителей России, самая большая их часть пришлась на Северо-Кавказский федеральный округ. На втором месте – Южный федеральный округ.

“Если человек не чувствует опасности, то только самоизоляция мешает ему выйти на работу или найти ее, чтобы заработать денег. Среди населения Южного федерального округа больше людей, которые во время самоизоляции лишились доходов, поэтому и много людей, которые хотели бы смягчения режима самоизоляции, чтобы скорее начать зарабатывать”, – прокомментировал данные исследования заместитель руководителя дирекции по экспертно-аналитической работе ВШЭ Руслан Артамонов.

Во Владикавказе около двух тысяч человек 20 апреля вышли на несанкционированный митинг к зданию администрации региона с протестами против карантина и с требованием отставки местного правительства и главы Северной Осетии Вячеслава Битарова.

Инициатором стихийной акции протеста называют оперного певца и COVID-диссидента Вадима Чельдиева: его после митинга арестовали на два месяца. Ранее на Чельдиева завели уголовное дело по статьям о распространении ложной информации о коронавирусе и насилии в отношении представителя власти.

За последние сутки, по данным оперативного штаба, в России подтвердили 8371 новый случай заражения коронавирусом, общее их число достигло 379 051. Также за сутки от коронавируса умерли 174 человека – рекордный показатель с начала эпидемии в стране. Его фиксировали также 26 мая.