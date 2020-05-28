Суд оштрафовал волонтеров “Альянса врачей”, которые привезли медикам Новгородской области защиту от коронавируса

28.05.2020, 21:35, Новости дня

Окуловский районный суд Новгородской области 28 мая оштрафовал восьмерых волонтеров независимого профсоюза “Альянс врачей” за то, что они привезли медикам районных больниц региона средства защиты от коронавируса.

Волонтеров задержали 2 апреля на въезде в город Окуловку, когда они везли средства индивидуальной защиты для врачей и собирались посетить несколько больниц и изучить, как они готовы к борьбе с коронавирусом.

Суд признал волонтеров виновными по части 1 статьи 20.6.1 КоАП (“Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации”). Каждого оштрафовали на пять тысяч рублей.

Главу “Альянса врачей”, которую задержали вместе с волонтерами, ранее тот же Окуловский районный суд оштрафовал на 1600 рублей по статье 19.3 КоАП (“Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции”).

На момент задержания волонтеров эпидемия коронавируса в России только начиналась, и российские власти отрицали, что в провинциальных больницах не хватает защитных средств и оборудования для лечения COVID-19. Минздрав 1 апреля отчитался, что готовность российских больниц к борьбе с коронавирусной инфекцией “удовлетворительная”. Но председатель новгородского отделения “Альянса врачей” Дмитрий Соколов рассказал Настоящему Времени, что ему звонил хирург из Окуловки и сообщил, что в его больнице “нет никаких защитных средств, даже масок”. Аналогичная ситуация, по словам Соколова, сложилась в больнице в селе Пола Парфинского района и в поликлинике Старой Руссы.

То, что проблемы в больницах есть, власти признали спустя три недели, 22 апреля.

У задержанных волонтеров, по их словам, была с собой справка и пропуск от профсоюза – в указе губернатора Новгородской области о самоизоляции говорится, что человек может пересекать границу Новгородской области, если его поездка – рабочая и об этом есть справка от работодателя.

“Полицейский прочитал указ, убедился, что все документы соответствуют, но произнес такую фразу: “Да, но я считаю, что вы здесь находитесь неправомерно”. И составил протокол на нашего юриста по новой статье 20.6, – рассказывали задержанные. – Нас прицельно остановили, прибежала куча сотрудников полиции, один из них был с огромной телевизионной камерой. Он нас всех снимал. Очень было похоже на облаву”.