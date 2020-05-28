Скандалы: Богатые не должны плакать

28.05.2020, 21:30, Разное

Как разбогатели российские олигархи и обеднели рядовые граждане в период пандемии

Один миллиард долларов в день это много или мало? Нет, глупый вопрос. На самом деле для нас c вами он звучит «это сколько»? Неосмысляемая какая-то куча денег. Так вот, на фоне стремительно нищающих людей, российские олигархи стали богаче на 62 миллиарда долларов. По сравнению с 18 марта. За два с хвостиком месяца. Всемирный кризис, у рубля очередной припадок, нефть утекает обратно в землю, ржавеют двери заводов и фабрик, малый бизнес бредёт на кладбище. Бедность не на пороге, она уже в доме, гремит пустыми кастрюлями на кухне. Но российские миллиардеры не сдаются: их совокупное состояние к 25 мая увеличилось до 454 млрд долларов.

В пятерке самых успешных владелец «Норникеля» Владимир Потанин. За время пандемии его cостояние выросло с $19,7 млрд до $26,1 млрд. На втором месте по росту владелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов — он подобрел на $5,6 млрд (до $20,8 млрд). Затем глава правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон. Он разбогател на $5,4 млрд (до $22,5 млрд). Совладелец НЛМК Владимир Лисин стал богаче на $2,9 (до $21 млрд). На $2,3 млрд поправил положение президент «Северстали» Алексей Мордашов (до $19,1 млрд).

Вот вопрос. Вы лично, случись что, кого поддерживать будете — друзей или посторонних? Очевидный же ответ. А почему нынешнее наше государство должно поступать по другому и поддерживать незнакомых мужчин и женщин? Предприятия российских миллиардеров в списке системообразующих. Слово само за себя говорит: система. Они получат помощь. Богатые не должны плакать. Так с 1991 года требует новый государственный строй России.

При этом государственном строе бедные могут плакать, роптать, но вымирать слишком сильно не имеют права: кто-то же должен создавать те богатства, которыми пользуются хозяева. Поэтому рабочие люди тоже увеличат своё состояние. Не прямо сейчас, а начиная с июня. По 10 тысяч рублей получат разово на ребенка. Разбогатеют на 143 доллара. Это же замечательно, учитывая, что почти 60 процентов работающих граждан заявили, что работодатели урезали им зарплаты. Сейчас среднедушевой доход составил чуть более 31 тысячи рублей в месяц. Среднедушевой в России — то есть с учетом и доходов миллиардеров. Реальный вы можете оценить, заглянув в свой кошелёк.

Но в своём кошельке тоскливо. Давайте развлечемся и попробуем-таки осмыслить миллиард долларов. Средняя продолжительность жизни в России 73,4 года. Округлим до 75 и умножим на количество дней в году. Получаем 27375 дней. Разделим миллиард и получим (округлив) 36 тысяч 530 долларов в день. Каждый день жизни.

Нет, все равно представить «это сколько» не получается.

Дмитрий Попов