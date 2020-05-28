Скандалы: С олимпийским размахом

28.05.2020, 21:30, Разное

Как Виталий Мутко финансирование акционерного общества «Дом.рф» утроить попытался

«Агентство ипотечного жилищного кредитования» (АИЖК), ныне переформатированное в АО «Дом.рф», приобретает характер государственной монополии. С большими государственными аппетитами и решительными намерениями. Сейчас «Дом.рф» возглавляет знаменитый Виталий Мутко, курировавший при Дмитрии Медведеве строительный комплекс, а еще раньше – спорт и туризм. Осваиваться на новом месте Виталий Мутко начал с присущей ему экстравагантностью.

Куда все пропало

Ипотечный рынок в России просел в апреле примерно на 15% по сравнению с апрелем прошлого 2019-го года. Это если верить данным акционерного общества «Дом.рф». У других участников рынка цифры куда более тревожные.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), ипотека в апреле сократилась на 35,3% процента. А если сравнивать не с прошлым годом, а с мартом нынешнего, падение составило 49,3%.

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), объемы выдачи ипотечных кредитов в России сократились на 39% (по сравнению с мартом 2020 го)

Таким образом падение в «ДОМе» каким-то странным образом оказалось менее радикальным. Возможно, это связано с новым статусом этой организации и весьма запутанным функционалом.

Из финансовой корпорации в агентство развития

«Дом.рф» до марта 2018 года было известно под названием АИЖК — «Агентство ипотечного жилищного кредитования». По сути это госкорпорация, созданная в 1997 году для развития рынка жилищного кредитования. В соответствии с духом того времени, организация представляла собой российский клон американских ипотечных агентств — публичных корпораций Fannie Mae и Freddie Mac. Американской модели соответствовала и главная задача АИЖК — рефинансирование ипотечных кредитов за счет организации и продажи ипотечных ценных бумаг — специальных облигаций из пулов ипотечных ссуд, выданных по определенному стандарту. С этой задачей АИЖК справилось, в 2014 году в России было выдано более миллиона ипотечных кредитов на общую сумму 1,76 трлн рублей.

Но затем повестка поменялась — государство решило превратить АИЖК из финансового института в полноценное агентство по развитию жилищной сферы, поставив его перед плановыми задачами, как будто позаимствованными из советского прошлого. И теперь перед «Дом.рф» поставлена цель — выдать в 2020-м году 1,57 млн ипотечных кредитов. Получается примерно по 131 тысяче кредитов в месяц. В апреле невыполнение плана составило около 40 тысяч кредитов. Но отставание «Дом.рф» от графика объясняется не только пандемией коронавируса. Оно носит хронический характер. По расчетам телеграмм-канала «Домострой», в январе 2020-го, когда коронавирус еще называли «уханьским гриппом», «Дом.рф» до выполнения плана не хватило 50 тысяч, в феврале — 21 тысяч, а в марте — 8 тысяч. Таким образом только за первых четыре месяца 2020-го года отставание «Дом.рф» могло составить 119 тысяч кредитов.

Поручив бывшему ипотечному агентству проведение операций на первичном рынке, государство не просто изменило правила игры, оно поручило реализовывать их спешно слепленному «из того что было» финансовому конгломерату.

По сути государственное агентство (хоть и в форме АО) оказалось вовлечено в строительный бизнес, где тон задают частные строительные корпорации и крупные девелоперы.

Монополия на развитие

Чтобы выжить в этом климате, «Дом.рф» пытается диктовать свои условия старым проверенным методом — установив монополию. Он пытается завести все транзакции с застройщиками, у которых будут приобретаться квартиры по госпрограмме, через свой банк. Исключительно в интересах безопасности. В данном конкретном случае попытка провалилась: против выступил Минстрой, который пожаловался в Минфин на складывающуюся порочную практику, которая, по его мнению, нарушает ФЗ-214, регулирующий долевое строительство.

Ирония состоит в том, сейчас «Дом.рф» возглавляет незабвенный Виталий Мутко, который до 15 января 2020 года курировал строительный комплекс с поста вице-премьера в предыдущем правительстве Дмитрия Медведева.

Собственно этот факт и дает моральное право нынешнему руководителю реализовывать возложенные на «Дом.рф» задачи, не слишком обращая внимание на формальные условности. Работает тот же принцип, который в свое время привел к Виталий Мутко к пожизненному запрету на посещение Олимпийских игр.

Для создания монополии нужны не только административные ресурсы, но и финансовые рычаги. Для решения этой задачи Виталий Мутко решил воспользоваться моментом и обратился в правительство с предложением представить вверенному ему заведению финансирование на покупку жилья у застройщиков в размере 150 млрд руб. Это цифра прозвучала как гром в ясном небе,

Дело в том, что российский президент говорил в апреле о выкупе нераспроданного жилья как об одной из мер господдержки застройщиков, в результате чего оператором этой программы был назначен «Дом.рф» как единый институт развития сферы жилищного строительства. Но на эту операцию компании было выделено 50 млрд рублей, которые, как видим, Виталий Мутко попробовал увеличить в три раза — с олимпийским размахом. Пока ему это не удалось: правительство не поддержало предложение. Слово «пока» является ключевым в процессе признания этого отказа у сотрудников «Дом.рф».

Обманутые вкладчики в «ДОМе»

А пока суть да дело, в распоряжении Виталия Мутко оказались средства

Фонда защиты прав дольщиков, который зарегистрирован осенью 2017 года для того, чтобы решить окончательно и бесповоротно проблемы всех обманутых дольщиков до конца 2023 года. Для этого аккумулируются средства компенсационного фонда, куда застройщики отчисляют 1,2% с каждой проданной квартиры, если жилой комплекс строится без применения эскроу-счетов. Застройщики перечисли в Фонд защиты прав дольщиков более 43 млрд руб. Еще почти 63 млрд руб. на конец 2019 года года были выделены государством.

Формально Фонд защиты прав дольщиков контролируется правительством, но в реальности он находится в облаке «Дом.рф». Недавно стало известно о том, что фонд возглавит Константин Тимофеев, который считается правой рукой вице-премьера Марата Хуснуллина. И вот теперь он переходит в оперативное подчинение к Виталию Мутко. То ли для того чтобы сдержат олимпийские аппетиты нового руководителя «Дом.рф», или наоборот, чтобы помочь тому «правильно» распорядиться деньгами.

Тем более что государственных задач перед акционерным обществом «Дом.рф» поставлено немало.

Александр Кузьмин