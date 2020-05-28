Роспотребнадзор объяснил необходимость перчатно-масочного режима на улице

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28.05.2020, 21:30, Новости дня

Роспотребнадзор рекомендовал использовать маску и перчатки не только в помещениях, но и на улице при сохраняющемся риске заболевания COVID-19.

Может быть затруднительно избежать контакта с людьми на пешеходных переходах или остановках, поэтому надевать и снимать средства защиты несколько раз за прогулку нельзя, пишет портал стопкоронавирус.рф со ссылкой на информацию Роспотребнадзора.

«Таким образом можно легко перенести инфекцию с них на кожные покровы», – отмечено в сообщении.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о втором этапе смягчения ограничений, который вступит в силу 1 июня. Кроме того, мэр на совещании с президентом Владимиром Путиным предложил разрешить москвичам прогулки по графику.



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