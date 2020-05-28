 

США обвинили КНДР в переводе 2,5 млрд долларов в обход санкций

28.05.2020, 21:30, Новости дня

Минюст США обвинил более 30 граждан КНДР и Китая в незаконной помощи Пхеньяну, которая заключалась в переводе с 2013 года 2,5 млрд долларов для финансирования ядерной программы КНДР в обход американских санкций, сообщила газета The Wall Street Journal.

Издание ссылается на обвинительное заключение, вынесенное в феврале, однако опубликованное лишь сейчас.

По данным издания, прокуроры США утверждали в этом документе, что представители Банка внешней торговли КНДР, который находится под санкциями США, якобы создали и использовали для перевода средств тайные филиалы учреждения в Таиланде, Австрии, России, КНР и в некоторых других странах, передает ТАСС.

Большая часть обвиняемых – граждане КНДР и частично КНР. СМИ пишет, что они с помощью банков «обработала как минимум 2,5 млрд долларов в виде незаконных платежей через более чем 250 подставных компаний, [указанные] платежи в период сговора проходили через Соединенные Штаты», говорится в обвинительном заключении.

Газета отмечает, что последняя из незаконных транзакций прошла в январе 2020 года. Именно размер указанных денежных переводов стал одной из причин застоя в переговорном процессе между США и КНДР, подчеркивает The Wall Street Journal.

Постпредство КНДР при ООН пока не прокомментировало эти данные.

В феврале в докладе для комитета СБ ООН по санкциям в отношении КНДР сообщалось, что в 2019 году Северная Корея не прекратила развитие ядерной и ракетной программ.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.03 / Отец полковника Захарченко вышел на свободу

09.04 / Власти США окажут финансовую поддержку авиакомпаниям

22.04 / Министр финансов США ожидает открытия большей части экономики к концу лета

27.05 / Названы новые требования к работе детских лагерей

08.04 / Израиль празднует Песах в режиме карантина

20.04 / Главный козырь Израиля в борьбе с коронавирусом — его спецслужбы

27.04 / В РФ зафиксировано почти 400 случаев коронавируса у беременных

23.05 / МИД Украины призвал к продолжению действия Договора по открытому небу

27.03 / Британские вирусологи: борода повышает риск заражения COVID-19

23.05 / “Барселона” достигла договоренности с Лаутаро Мартинесом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска