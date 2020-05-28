 

Facebook собрался устанавливать личность авторов слишком популярных публикаций

28.05.2020, 21:30, Новости дня

Специалисты Facebook собираются устанавливать личность пользователей, сообщения которых быстро набирают популярность в США, говорится в заявлении соцсети.

Отмечается, что администрация соцсети пытается пресекать размещение материалов с помощью специализированных программ и лицами, которые выдают себя за других людей. Специалисты Facebook намерены устанавливать личность владельцев аккаунтов, если есть основания полагать, что аккаунты управляются в автоматическом режиме. Также раскрывать личность владельцев собираются, когда «сообщения быстро набирают популярность в США», передает ТАСС.

«Мы хотим, чтобы люди точно знали, кто стоит за публикацией контента, который они видят в Facebook, это особенно важно, когда речь идет о контенте с большим охватом аудитории», – говорится в заявлении соцсети.

Указывается, что специалисты Facebook могут принять меры для уменьшения аудитории сообщений пользователей, которые отказались раскрывать личность или указали в своем аккаунте неверные данные.

При этом специалисты Facebook заверили, что не будут предоставлять собранные данные о личности пользователей кому-либо.

Администрация Facebook все больше цензурирует публикации в соцсети. Так, в апреле Facebook ввел ограничения для страниц акций протестов из-за коронавируса.



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