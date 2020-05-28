 

В гостях у Милы Кунис и Эштона Катчера: экскурсия по их особняку в Беверли-Хиллз

28.05.2020, 21:25, Разное

Мила Кунис и Эштон Катчер на карантине без дела не сидят: недавно они выпустили вино собственного производства в благотворительных целях, а теперь занялись продажей особняка в Беверли-Хиллз, являющегося их первым семейным приобретением. Трехэтажный дом, который наверняка бы большинство прикрепило к “пинтерест”-доске со своими мечтами, расположен в охраняемом поселке Hidden Valley, где также проживают Адель, Кэти Перри, Николь Кидман, Дженнифер Лоуренс, Кэмерон Диас, Пенелопа Крус и другие мировые знаменитости. За него Мила и Эштон хотят 14 миллионов долларов. Сами же проводят карантин в другом своем особняке за 10 миллионов долларов – он расположен на берегу океана в городке Карпентерия, Калифорния. 

За такую сумму покупателю предлагается особняк площадь 680 квадратных метров, на которых разместилось все, что нужно для роскошной жизни: 5 спален, 5,5 ванных комнат, гостиная с камином и панорамными окнами, кухня, о которой мечтает любая хозяйка, тренажерный зал, винный погреб и сауна. Территория вокруг дома также соответствует всем голливудским стандартам – бассейн, спа, открытая кухня с зоной для барбекю и баром.



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