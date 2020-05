COVID-19 в Британии. В стране 377 летальных исходов за сутки

28.05.2020, 21:24, Новости дня

За прошедшие 24 часа в Великобритании зарегистрировано 377 летальных исходов коронавирусного заболевания, сообщило в Twitter министерство здравоохранения страны.

Всего с начала эпидемии в Соединенном Королевстве скончалось 37 837 человек. Коронавирусная инфекция подтверждена у 269 127 человек (у 1887 из них диагноз подтвержден за последние сутки).

Статистику о выздоровевших министерство здравоохранения Соединенного Королевства не публикует.

As of 9am 28 May, there have been 3,918,079 tests, with 119,587 tests on 27 May.

269,127 people have tested positive.

As of 5pm on 27 May, of those tested positive for coronavirus, across all settings, 37,837 have sadly died. pic.twitter.com/zj0HjOtMDG

— Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) May 28, 2020

По подсчетам издания Financial Times, в Великобритании самая высокая смертность среди всех стран, где публикуют “высококачественные данные по заболеваемости”. В сравнении учитывали информацию от 19 государств.

В СМИ добавили, что на данном этапе пандемии это самый высокий уровень смертности, чем в любой другой стране, публикующей всесторонние качественные данные, в том числе США, Италии, Испании и Бельгии. По увеличению числа смертей в сравнении со средним уровнем смертности Британия также опережает все остальные европейские страны, уступая по этому показателю в мире только США, отмечают авторы статьи.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось более 5,92 млн человек, из них 357,3 тыс. умерли, более 2,38 млн вылечились.