Кремль отреагировал на призывы послов в Европе отказаться от российской гумпомощи

28.05.2020, 21:16, Новости дня

В Кремле знают о призывах послов ряда стран в европейских столицах отказаться от российской гуманитарной помощи, такие заявления вызывают сожаление и непонимание, особенно в такой нелегкий для мира период, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Кремль реагирует на это с сожалением. Действительно, такая информация у нас была давно. Мы знаем, что в ряде европейских столиц послы некоторых государств весьма напористо рекомендуют руководству этих стран никоим образом не взаимодействовать с Россией в области гуманитарной помощи и так далее; послы, особо не прибегая к нормативам дипломатического поведения, требуют отказываться от той помощи, которая уже была или есть в процессе осуществления», – сообщил Песков, комментируя подобный запрет обращаться к РФ за медико-гуманитарным содействием.

По его словам, «это может вызывать сожаление в целом и, особенно, вызывать сожаление и непонимание в этот нелегкий период жизни всего земного шара, который наоборот от нас требует взаимодействия, взаимовыручки и взаимного доверия», передает РИА «Новости».

Ранее глава МИД Сергей Лавров в статье для китайской газеты Global Times упомянул о звучащих в адрес Москвы обвинениях в желании использовать гуманитарное и медицинское содействие для «укрепления геополитического влияния». По его словам, уже дошло даже «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к РФ за медико-гуманитарным содействием – вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация».

Перед этим Москва раскритиковала Евросоюз за дезинформацию в связи с заявлениями о российской гуманитарной помощи Италии.