Назван срок возобновления работы кафе и ресторанов в Москве

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28.05.2020, 21:16, Новости дня

Предприятия общепита в Москве могут открыться на следующем этапе снятия ограничений, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире телеканала «Россия 24».

«В настоящее время идет проработка с коллегами форматов, как они (предприятия общественного питания – прим. ВЗГЛЯД) будут работать, как они будут открываться, но это, наверное, будет следующий этап по открытию кафе и ресторанов», – приводит его слова РИА «Новости».

Немерюк отметил, что санитарные требования организовать в непродовольственных магазинах легче, чем в предприятиях общественного питания.

Он выразил надежду, что большая часть магазинов в столице переживет пандемию и возобновит работу в июне. Немерюк заявил, что власти пока не видят массового банкротства торговых предприятий.

«Пока не видим. Были предложены меры поддержки для владельцев бизнеса, в том числе небольших непродовольственных магазинов в торговых центрах, на период с 1 марта, чтобы поддержать их каким-то образом. Будем надеяться, что большая часть, практически все из них откроются», – сказал он, передает РИА «Новости».

Напомним, Москве приступили ко второму этапу снятия ограничений. Однако парикмахерские и другие закрытые из-за распространения коронавируса предприятия откроют, если жители столицы будут соблюдать действующие ограничения.

Газета ВЗГЛЯД разъясняла, какие ограничения будут сняты в столице с 1 июня.



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