Обозреватель – затеянный Украиной проект уничтожит Полесье

28.05.2020, 21:15, Новости дня

Экологи бьют тревогу: из-за строительства так называемого водного объекта Е-40, который должен соединить между собой Чёрное и Балтийское моря, может исчезнуть украинское Полесье. Как пишет «Обозреватель», работы над строительством водного пути будут означать конец для Полесья как последнего нетронутого природного резервуара Европы.



Reuters

Украинское Полесье оказалось под серьёзной угрозой исчезновения из-за строительства водного объекта Е-40. Как пишет «Обозреватель», он предусматривает создание международного водного пути и должен стать одной из самых масштабных инженерных задумок в Восточной Европе. Над ним несколько лет работают Белоруссия, Украина и Польша. Проект предусматривает строительство инфраструктурных объектов, обеспечивающих проход судов 80 м в длину.

Согласно исследованию морского института Гданьска, водный путь будет пересекать пять рек — Вислу, Буг, Пену, Припять и Днепр. Их глубину нужно будет увеличить на 2,5 м. Таким образом, планируют соединить порты польского Гданьска и украинского Херсона. В феврале министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что проект вышел на стадию практической реализации.

Эксперты убеждены, что работы над строительством водного пути будут означать конец для Полесья как последнего нетронутого природного резервуара Европы.

«Полесье — последний антропогенный неизмененный регион, место жизни очень большого количества животных. Этот проект разрушит его, будут высыхать болота, где-то подтопит, где-то высушит. Исчезнут ягоды и звери, будут вспыхивать пожары из-за возгорания торфа, после чего постоянно будут возникать песчаные бури», — отметил белорусский эколог Иван Парникоза.

Он напомнил, что ещё до недавнего времени Полесье понемногу восстанавливалось после попыток времён Советского Союза перестроить регион для выращивания ржи.

«К чему это привело? Болота высохли, рожь так и не начали сажать, зато зарыли кучу государственных денег. Теперь бобры прикрыли все эти мелиоративные каналы, восстановили естественный гидрорежим. Полесье начало понемногу восстанавливаться. Белорусы также занимаются активным восстановлением болот», — отметил эколог.

Парникоза также напомнил историю со строительством Дунайского канала, судоходный путь которого должен был пролегать через устье реки Дунай.

«Благодаря этому каналу мы должны были конкурировать в регионе с Румынией, но этого не произошло. Поэтому у меня вопрос: Е-40 не повторит его судьбу? К тому же здесь вряд ли удастся обойти Белоруссию, потому что на её территории Припять соединяется с Бугом. А Белоруссия — в зоне российских интересов, соответственно, сегодня пустит, а завтра запретит», — подытожил эколог.