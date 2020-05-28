США подливают масло в огонь гонконгских протестов

28.05.2020, 21:15, Новости дня

Парламент Китая 28 мая одобрил разработку законопроекта о нацбезопасности для Гонконга. Документ, направленный на пресечение сепаратизма, в США считают ограничивающим значительную часть автономии этого региона. И грозят Пекину санкциями, которые, впрочем, сильнее всего ударят по самому Гонконгу. Но это мало волнует, как Вашингтон, так и гонконгских оппозиционеров, которые просят США о поддержке.

Такой слаженностью не все военные похвастать могут. Но даже чай в президиуме разливают строго в линию. Так же синхронно Всекитайское собрание сегодня приняло и резолюцию, что дает ему полное право утвердить закон о национальной безопасности для Гонконга.

"Это серьезный шаг к практике "одна страна, две системы". Что соответствует Конституции Китая и Основному закону Гонконга, а также интересам всего китайского народа, включая население Гонконга", — сообщил Ли Чжаньшу, председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей.

Принцип "одна страна — две системы" — даже в работе парламента. Всекитайское собрание — ответственность и дисциплина.

И совсем по-другому сегодня заседали депутаты в Гонконге. Дебаты по законопроекту об уважении к китайскому гимну из-за драки приостанавливают трижды. Особо отличившихся охрана выносит на руках.

"Этот законодательный совет контролируется китайской компартией, и это еще один способ давления на гонконгцев", — считает Эдди Чу-Дик, член Законодательного совета Гонконга.

Как ни пытался спикер донести, что Гонконг вообще-то уже 23 года неотъемлемая часть Китая…

"Люди в каждой стране уважительно относятся к национальным гимнам", – говорит Мэтью Чунг, главный секретарь администрации Гонконга.

…усмирить протестный лагерь не вышло. В президиум полетели бутылки. Как напишут полицейские в протоколе: "с коричневым веществом с неприятным запахом". И дело было конечно не в гимне.

Закон, которым Пекин намерен пресечь здесь сепаратизм и антиправительственную деятельность, а заодно и откровенное иностранное вмешательство, на Западе тут же назвали антидемократическим. Обвинив Пекин, в том, что он лишает Гонконг автономии.

Власти Гонконга все объяснили.

"Давайте будем мыслить рационально. Как житель Гонконга, я могу сказать вам, что уверен — новый законопроект не принесет нам никакого ущерба. Он никак не ограничит нашей свободы. Мы продолжим развиваться как динамичное сообщество, открытое для международного сотрудничества", — сообщил Мэтью Чунг, главный секретарь администрации Гонконга.

Но масло в протестный костер подлил госсекретарь Помпео — своим заявлением Конгрессу: США больше не считают Гонконг автономным регионом в составе КНР.

Американские телевизионщики эту мысль продолжили: "Давайте перейдём к прямым цитатам, поскольку это важная часть, так как это означает, что теперь могут быть введены санкции в соответствии с законом о демократии и правах человека в Гонконге, подписанного президентом Трампом в прошлом году".

Эту новость тут же подхватили не только в США и Европе. Один из предводителей оппозиции Гонконга, едва вышедший из школьного возраста, уже призывает Трампа поскорее вмешаться.

"Мы настоятельно призываем президента Трампа прислушаться к рекомендации госсекретаря Помпео насчет санкций в отношении финансового капитала Гонконга", — сообщил Джошуа Вонг, лидер партии "Демосисто".

То, что санкции ударят по Гонконгу, его оппозицию и раньше не интересовало.

"Вы же понимаете, что в Гонконге будет меньше денег и это ударит по всем? — Да, это наша цель, чтобы наших руководителей наказала Америка! — А то что это отразится на всех жителях Гонконга? — Да, но Америка сражается за нас".

Идеей антикитайских санкций Вашингтон одержим настолько, что снова вспомнил и про уйгуров. Их права, как и права всех мусульман — уверены в Белом доме — Пекин нарушает. Законопроект, по которому США готовы заморозить китайские активы — уже направлен Трампу на подпись.

"Принятое сегодня Палатой представителей решение — это очень мощный шаг, поддержанный обеими партиями", — заявил Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей Конгресса США.

На эти выпады китайские власти отреагировали традиционно, пообещали ответить зеркально. Причем всем, кто пойдет у США на поводу.

К числу таких стран в Китае отнесли и Канаду, где суд отклонил апелляцию финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу — задержанной в 2018-м по запросу из Вашингтона. Все это время она в ожидании экстрадиции в США. Дело, которое Пекин считает полностью политизированным. Как и нынешние обвинения — в нарушении гонконгских свобод. Которые новым законом о нацбезопасности Пекин обещает лишь расширить. Просто свободы эта будет — от иностранного вмешательства во внутренние дела.