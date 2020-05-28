Будет ли очередная ценовая война на рынке нефти?

28.05.2020, 21:15, Новости дня

Два месяца назад РФ отказалась от предложения Саудовской Аравии о расширении сокращений добычи нефти. Этого было достаточно, чтобы началась ценовая война. Наряду с пандемией Covid-19 она благополучно уничтожила миллиардные доходы от нефти как в России, так и в Саудовской Аравии. В итоге пришлось проводить еще более глубокие сокращения, чем обсуждалось ранее.

Некоторые говорят, что ценовая война никогда не имела отношения к Саудовской Аравии и России. Речь шла об американских сланцевиках. Если это так, что произойдет, когда сланцевая нефтедобыча восстановится и начнет наращивать добычу?

Возможно, пока преждевременно говорить о росте добычи WTI, которая по-прежнему ниже $40 за баррель и которая, вероятно, еще какое-то время будет оставаться ниже этой важной отметки. Но в конечном итоге цены достигнут своей цели: сланцевики сократили объемы добычи, спрос растет, началась волна банкротств, которая дальше будет только увеличиваться. По данным Rystad Energy, может пострадать до 250 американских сланцевых компаний, если цены не вырастут в ближайшее время.

Журналист Фрэнк Кейн отметил, что мир буквально в нескольких долларах за баррель от очередной ценовой войны. И эти несколько долларов заставят производителей начать наращивать производство.

"Для Саудовской Аравии не было бы смысла продолжать сокращения, которые меняют рынок и приводят к повышению цен с точки зрения потерянных доходов, если США снова наводнят мир нефтью. Снова могут начаться бои за долю на рынке, как только королевство развернет добычу в полную мощность", — написал Кейн.

В первом квартале дефицит бюджета в Саудовской Аравии составил $9 млрд, доходы за этот период снизились на 22% на фоне падения цен на нефть. Прибыль Aramco за квартал упала на 25%. Согласно Reuters, королевство начало выпускать облигации на международном рынке, чтобы стабилизировать свои финансы. За 20 лет оно истощило резервы иностранной валюты максимально быстро, поскольку боролось с низкими ценами на нефть, слабым спросом и пандемией Covid-19.

Между тем, в РФ в первом квартале отмечен профицит бюджета. Пусть и скромный, он составляет 0,5%. В апреле профицит в стране сохранялся. Однако, теперь, кажется, что сказываются последствия пандемии. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что правительство планирует увеличить заимствования и приостановить реализацию ряда масштабных национальных проектов, пока экономика не восстановится. Министр прогнозирует снижение ВВП на 5% в течение года, благодаря изменениям цен на нефть и последствиям пандемии.

Если говорить о США, то здесь ближайшие перспективы для экономики мрачнее, чем в Саудовской Аравии или России. Второй квартал подряд ВВП показывает снижение на двузначные показатели. Нефтяная промышленность США занимает не такую большую часть ВВП США, как в РФ или Саудовской Аравии. Но в отличие от РФ или Саудовской Аравии, нефтяная промышленность США не может рассчитывать на государственную помощь. Американский институт нефти против такой помощи.

Итак, допустим, пара сотен американских сланцевиков обанкротилась из-за длительного снижения цен. Это совпадет с постепенным улучшением спроса, так как снимаются карантинные меры. И, если не считать второй волны Covid-19, это улучшение спроса приведет к восстановлению цен. Когда это произойдет, у выживших сланцевиков, большинство из которых обременены долгами, не останется другого выбора, кроме как увеличить добычу.

Как тогда поступят РФ и Саудовская Аравия?

Россия заявила, что может жить при дешевой Brent годами, если под словом «дешевая» подразумевается цена не менее $40 за баррель. Саудовской Аравии нужно вдвое больше, чтобы достичь точки безубыточности. Но нужна ли эта безубыточность? Есть множество стран, комфортно живущих с дефицитом бюджета. Лучший пример — США. Министр финансов Саудовской Аравии недавно заявил, что экономика королевства достаточно прочная, чтобы противостоять влиянию низких цен на нефть. Если это правда, то она будет достаточно прочной, чтобы выдержать очередной раунд максимально высокой добычи. Это станет единственным ответом на рост производства в США, который будет иметь смысл для Саудовской Аравии.

Конечно, есть оптимистичный сценарий: спрос быстро улучшается, все довольны ценами. По словам министра энергетики России, спрос и предложение могут изменить баланс за 2 месяца, поскольку сокращение производства достигло 15 млн баррелей в сутки. По словам Александра Новака, это означает, что текущий переизбыток предложения сократился до 7-12 млн баррелей в сутки.

Теперь все, что нужно, это дождаться того, насколько быстро восстановится спрос, потому что есть сомнения, в том числе в нефтяной промышленности, что он никогда не восстановится на докризисные уровни.