Купающийся медведь умилил соцсети

28.05.2020, 21:15, Новости дня

Купающийся медведь умилил подписчиков социальных сетей. Веселыми кадрами поделились работники зоопарка в Липецке.

Зоологи отмечают, что мишка уже открыл купальный сезон. Они успели снять видео, как косолапый резвится под струей воды, и с упорством пытается остановить стремительный напор.

Пользователи отмечают, передает ГТРК "Липецк", что медведь показал пример, как остановить поток воды, если потек кран. И вообще увлекательное времяпрепровождение в режиме самоизоляции.

Текст:

ГТРК "Липецк"