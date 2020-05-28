Шойгу обратила внимание на позитивные последствия коронавируса
28.05.2020, 21:08, Новости дня
Веденный для борьбы с коронавирусом режим самоизоляции не породил в жизни россиян новых проблем, но подчеркнул ранее существующие, сообщила директор Центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС РФ Юлия Шойгу.
«Наверное, самоизоляция не породила проблемы, а скорее подчеркнула те ситуации, те проблемы, которые были и до этого. Карантин не внес ничего категорически нового, он позволил посмотреть каждому на себя в других обстоятельствах», – рассказала психолог в интервью «Российской газете».
Шойгу добавила, что люди многому научились за это время, в дальнейшем этим следует пользоваться в обычной жизни. В шутку она заметила, что теперь многие научились правильно мыть руки.
«Те приобретения, которые мы получили, нужно привнести в нашу повседневную жизнь: и способы улаживания конфликтов с близкими, и возможность нахождения времени, и возможности для того, чтобы научиться чему-то новому», – отметила специалист.
По ее словам, многие занимались самообразованием. «Например, можно продолжать этим заниматься, когда режим самоизоляции закончится», – сказала Шойгу.
Некоторые люди в период самоизоляции осознали, что есть сложности в отношениях, в семье, и в этом необходимо разобраться. Выход из режима самоизоляции является возможностью для того, чтобы сделать что-то для более комфортной жизни.
Ранее психолог Павел Сергоманов рассказал газете ВЗГЛЯД, что выходя из режима самоизоляции, не следует взваливать на себя полную рабочую нагрузку, чтобы организм успел адаптироваться.
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