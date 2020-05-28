 

Путин заявил о «непростых событиях» на рынке углеводородов

28.05.2020, 20:53, Новости дня

Президент Владимир Путин в рамках очной встречи с главой компании «Транснефть» Николаем Токаревым обсудил итоги работы и перспективные направления деятельности.

«Хотелось бы послушать ваши оценки того, что сейчас происходит в компании, тем более что все это связано с известными поставками и на внутренний рынок, и на экспорт углеводородов, а там, мы знаем, происходят события непростые», – сказал глава государства, передает ТАСС.

Путин подчеркнул, что трубопроводы являются важной составляющей огромной транспортной системы РФ и незаслуженно были обделены вниманием в рамках прошедшего недавно крупного совещания по транспорту.

Он также попросил Токарева рассказать об инвестиционных планах компании и доложить о том, как в целом обстоят дела в «Транснефти».

В середине мая Путин также провел встречу с главой Роснефти Игорем Сечиным. В рамках встречи обсуждалась ситуация в нефтегазовой отрасли. Глава государства и руководитель Роснефти также отдельно поговорили о работе над проектом «Восток Ойл».

Перед этим Путин заявил, что российская и глобальная энергетика столкнулись с потрясениями из-за коронавируса, который также повлиял на экономику и топливно-энергетический комплекс.



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