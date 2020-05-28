 

Геи на Украине запланировали онлайн-парад

28.05.2020, 20:53, Новости дня

Так называемый Марш равенства, ставший уже традиционным в Киеве, состоится летом 2020 года в онлайн-формате и будет длиться три недели, пишут украинские СМИ.

«В июне прайд-месяц становится прайд-онлайн: серия художественных, культурных и образовательных ЛГБТ+ мероприятий пройдет в онлайн-формате с 6 по 27 июня в рамках КиевПрайд-2020», – передает украинское издание «Страна» сообщение организации «КиевПрайд».

Организаторы мероприятия готовят флешмобы, розыгрыши, вечеринки и лекции, которые состоятся в социальных сетях и на других цифровых платформах.

В «КиевПрайде» добавили, что осенью готовятся организовать оффлайн-мероприятия.

В прошлом году в Марше равенства в Киеве впервые приняли участие военные.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему показательная ориентация на «европейские ценности» на Украине не работает и в чем положение российских гомосексуалистов выгоднее.



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