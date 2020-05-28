Суд арестовал журналиста Азара за пикет в поддержку создателя «Омбудсмена полиции»

28.05.2020, 20:48, Новости дня

Тверской районный суд Москвы арестовал журналиста Илью Азара на 15 суток за одиночный пикет в поддержку создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.

Суд признал Азара «виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ («Повторное нарушение законодательства о митингах») и арестовал его на 15 суток», передает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали Игоря Худякова, он этапирован в Москву из Вологды, где в его квартире провели обыск. Позже он был арестован на два месяца.

Также было возбуждено новое уголовное дело в отношении основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова по статье о распространении порнографии.