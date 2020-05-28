 

Путин и эмир Катара обсудили ситуацию на мировых рынках углеводородов

28.05.2020, 20:48, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с эмиром Катара Тамимом Аль Тани обсудили энергетическую и инвестиционную сферы, включая ситуацию на мировых рынках углеводородов, сообщили в пресс-службе Кремля.

Сторонами обсуждались актуальные вопросы двусторонней повестки дня, дана высокая оценка достигнутому уровню сотрудничества, прежде всего, в энергетической и инвестиционной сферах. Также выражен обоюдный настрой на дальнейшее поступательное развитие всего комплекса российско-катарских связей, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Кроме того, стороны договорись о налаживании прямой кооперации между министерствами здравоохранения в области противодействия распространению коронавирусной инфекции.

«Условлено также о продолжении взаимодействия в рамках подготовки и проведения в Катаре Чемпионата мира по футболу в 2022 году», – добавили в Кремле.

Кроме того, Путин и эмир Катара обменялись мнениями по ряду ключевых международных тем, включая ситуацию на мировых рынках углеводородов. «При обсуждении проблематики урегулирования в Сирии отмечена эффективность предпринимаемых Россией усилий в целях восстановления независимости и территориальной целостности сирийского государства. Акцентирована важность нормализации гуманитарной обстановки в этой стране», – отметили в пресс-службе.

В апреле Путин заявил, что российская и глобальная энергетика столкнулись с потрясениями из-за коронавируса, который также повлиял на экономику и топливно-энергетический комплекс.



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