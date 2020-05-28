ЕС продлил санкции против Сирии

28.05.2020, 20:48, Новости дня

Совет Европейского союза в четверг, 28 мая, продлил санкции в отношении Сирии до 1 июня 2021 года.

«Совет сегодня продлил ограничительные меры против сирийского режима на один год – до 1 июня 2021 года», – цитирует документ ТАСС.

При этом из санкционного списка исключены два лица и одна компания, «которые прекратили действия, подпадающие под санкции». Всего в санкционный список внесены 273 человека и 70 организаций.

Ранее РФ в ООН призвала снять с Сирии и Донбасса санкции в связи с коронавирусом.