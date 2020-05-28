 

ЕС продлил санкции против Сирии

28.05.2020, 20:48, Новости дня

Совет Европейского союза в четверг, 28 мая, продлил санкции в отношении Сирии до 1 июня 2021 года.

«Совет сегодня продлил ограничительные меры против сирийского режима на один год – до 1 июня 2021 года», – цитирует документ ТАСС.

При этом из санкционного списка исключены два лица и одна компания, «которые прекратили действия, подпадающие под санкции». Всего в санкционный список внесены 273 человека и 70 организаций.

Ранее РФ в ООН призвала снять с Сирии и Донбасса санкции в связи с коронавирусом.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.05 / Путин и Эрдоган обсудили разработку вакцин от коронавируса

20.04 / В Ираке назвали причину крушения цен на нефть

19.05 / Медведев заявил о неизбежности электронного голосования в современных условиях

12.05 / Голикова назвала число получателей выплаты на детей от 3 до 7 лет

14.05 / Смягчен приговор осужденному за убийство полицейского в метро Москвы

02.04 / Обладатель «Грэмми» умер от коронавируса

06.05 / Летом международное авиасообщение полноценно восстановлено не будет – Кулеба

27.04 / Стало известно о переговорах по открытию границ в ЕС

27.03 / Минобороны опровергло сообщение НАТО о нарушении российским самолетом норм безопасности

10.04 / В США сообщили о трёх смертях детей от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска