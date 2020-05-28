На Украине раскрыли план выхода на мировой космический рынок

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28.05.2020, 20:39, Новости дня

Украина в ближайшие годы может обеспечить себе независимый доступ в космос и стать серьезным игроком в космической сфере благодаря уникальным проектам, сообщил глава Национального космического агентства Украины (НКАУ) Владимир Усов.

Он заявил, что даже не имея космодрома можно добиться поставленных целей в космосе, используя технологию наземных и воздушных стартов легких и сверхлегких ракет.

«Речь идет о том, что могут использоваться самолеты – как «Антонов», так и другие самолеты, Ил-76, находящиеся на территории Украины, – которые будут использоваться для воздушного старта легких ракет и не будет зависимости от специальной инфраструктуры», – сказал Усов в интервью радиостанции «Голос Америки», запись которого опубликована на Facebook.

Усов добавил, что сверхдержавы перестают держать первенство в космосе, так как формируется глобальный рынок, на котором конкурируют различные компании, предлагающие свои сервисы и продукты. Он сообщил о планах НКАУ по созданию космической экосистемы.

«То есть это будет украинский космический рынок, на котором будет место как для игроков государственного значения, так и для частных компаний, стартапов, международных корпораций», – сказал он, добавив, что в сентябре на Украине заработает акселератор космических стартапов при поддержке со стороны государства.

Глава НКАУ заявил, что Украина собирается вести переговоры с НАСА, чтобы принять участие в программе освоения Луна «Артемида».

Ранее Усов заявлял, что Украина может «выбить» Россию из американских космических проектов, но для этого необходимо наладить производство ракетных двигателей.



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