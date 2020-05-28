 

В Москве мужчина из ревности поджег свою бывшую подругу

28.05.2020, 20:39, Новости дня

Суд Москвы арестовал мужчину, поджегшего из ревности свою бывшую сожительницу, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

«Мужчине предъявлено обвинение, и сегодня по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – передает ТАСС ее слова.

Уточняется, что 26 мая мужчина в подъезде жилого дома на Ферганской улице из ревности облил легковоспламеняющейся жидкостью свою бывшую сожительницу, после чего поджег ее и скрылся. Потерпевшая 1989 года рождения госпитализирована с ожогами различной степени тяжести.

Напомним, в конце января работницу магазина в Пермском крае поджег покупатель. Кроме того, подобный случай произошел в 2007 году, когда в Новосибирске молодой человек сжег подругу из ревности. 



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