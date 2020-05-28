Круизы из Сочи в Крым отменили до середины июля

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28.05.2020, 20:39, Новости дня

Из-за ситуации с распространением коронавируса до середины июля отменяются круизы по Черному морю на лайнере «Князь Владимир» из Сочи в Крым и Абхазию, сообщила компания «Черноморские круизы».

«В связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой и продлением карантина на территории Краснодарского края сообщаем, что ближайшие круизы отменяются. Ориентировочная дата возобновления круизов – середина июля 2020 года», – передает РИА «Новости» сообщение компании.

Информацию о начале навигации предоставят после согласования в Минтрансе России. Туристам предложено перенести дату путешествие на любую другую дату в 2021 году.

При этом переносы осуществляются при условии сохранения стоимости, категории кают и состава гостей.

В середине марта круизный лайнер «Князь Владимир», открывший навигацию в Черном море 1 марта, сообщил об отмене рейсов – были отменены пять круизов с 22 марта по 25 апреля, а в конце мая стало известно об отмене рейсов еще на полтора месяца.

Первый пассажирский рейс лайнера «Князь Владимир» по маршруту Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь – Сочи состоялся в 2017 году. В 2019 году также был намечен тестовый заход в Сухум.



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