 

Самолет с отказавшим двигателем сел в Шереметьево

28.05.2020, 20:30, Новости дня

Самолет совершил экстренную посадку в Шереметьево из-за отказа двигателя, на его борту не было пассажиров, сообщили в экстренных службах.

По предварительным данным, у лайнера «отказал один из двигателей», передает ТАСС.

Посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет. На борту пассажиров не было, находился только экипаж.

Причины случившегося выясняются.

Напомним, в начале мая самолет SSJ-100 совершил экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево из-за отказа двигателя.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.05 / Год президентства Зеленского, война на Донбассе. Ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера”. Трансляция

17.04 / Проректор ВШЭ оценила последствия возможной отмены ЕГЭ в 2020 году

09.04 / В Москве задержали подозреваемого в поджоге четырех машин

30.03 / Вопрос дня: Как могут наказать за нарушение режима самоизоляции?

20.05 / Главы МИД РФ и Австралии обсудили расследование MH17 и коронавирус

16.04 / Назван способ избежать осложнений при коронавирусе

27.05 / Москвичи смогут по видеосвязи обжаловать штрафы за нарушение самоизоляции

24.04 / Администрация Трампа рекомендует запретить импорт урана из России и Китая

29.03 / ЕС назвали горящим домом и “гнездом змей и шакалов”

26.05 / Рубль вырос к доллару и евро

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска