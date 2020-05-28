Самолет с отказавшим двигателем сел в Шереметьево

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28.05.2020, 20:30, Новости дня

Самолет совершил экстренную посадку в Шереметьево из-за отказа двигателя, на его борту не было пассажиров, сообщили в экстренных службах.

По предварительным данным, у лайнера «отказал один из двигателей», передает ТАСС.

Посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет. На борту пассажиров не было, находился только экипаж.

Причины случившегося выясняются.

Напомним, в начале мая самолет SSJ-100 совершил экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево из-за отказа двигателя.



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