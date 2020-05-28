 

Куклачев призвал российских звезд «срезать жир»

28.05.2020, 20:30, Новости дня

Дрессировщик и артист Юрий Куклачев негативно отреагировал на слова музыкального продюсера Иосифа Пригожина о «плачевном» положении российских звезд и предложил им «срезать свой жир».

«Пусть те звезды, что жалуются на отсутствие заработка, срежут свой жир», – сказал он в комментарии изданию «Собеседник».

Артист отметил, что что звезды привыкли «хапать миллионы», поэтому им стоит остановиться, учитывая, что многим людям сейчас «вообще кушать нечего».

«А на то, что артисты жалуются, вы не обращайте внимания!» – подытожил Куклачев.

Кроме того, Куклачев призвал артистов перестать петь под фонограмму, за что они берут «огромные деньги за выступления, а сами мозги людям пудрят».

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявлял, что популярные звезды лишены возможности зарабатывать и бедствуют сейчас, что музыкант Сергей Шнуров высмеял эти жалобы. Слова Пригожина о «чудовищной ситуации» артистов прокомментировал также певец и композитор Юрий Лоза.



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