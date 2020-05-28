 

Куклачев призвал российских звезд «срезать жир»

28.05.2020, 20:30, Новости дня

Дрессировщик и артист Юрий Куклачев негативно отреагировал на слова музыкального продюсера Иосифа Пригожина о «плачевном» положении российских звезд и предложил им «срезать свой жир».

«Пусть те звезды, что жалуются на отсутствие заработка, срежут свой жир», – сказал он в комментарии изданию «Собеседник».

Артист отметил, что что звезды привыкли «хапать миллионы», поэтому им стоит остановиться, учитывая, что многим людям сейчас «вообще кушать нечего».

«А на то, что артисты жалуются, вы не обращайте внимания!» – подытожил Куклачев.

Кроме того, Куклачев призвал артистов перестать петь под фонограмму, за что они берут «огромные деньги за выступления, а сами мозги людям пудрят».

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявлял, что популярные звезды лишены возможности зарабатывать и бедствуют сейчас, что музыкант Сергей Шнуров высмеял эти жалобы. Слова Пригожина о «чудовищной ситуации» артистов прокомментировал также певец и композитор Юрий Лоза.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.05 / Заразившийся коронавирусом Анатолий Трушкин рассказал о своем состоянии

26.03 / Коронавирус заставил Францию вывести войска из Ирака

20.04 / Под Минусинском двое мужчин в упор расстреляли своего знакомого

05.04 / На Камчатке подтверждены первые два случая COVID-19

22.04 / Уманский станет советником Ермака – СМИ

06.04 / В условиях карантина в разы увеличилось количество случаев домашнего насилия – ООН

31.03 / Дешевле мазута. Российская нефть Urals в Европе подешевела до $13 за баррель, это самая низкая цена с 1999 года

29.04 / ВОЗ дала РФ рекомендации по ослаблению режима ограничений

26.05 / Realme представила смартфон Realme 6s

10.04 / Святить куличи можно дома. В ПЦУ рассказали, как будут проводить пасхальные праздники

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска