Церемонию вручения ТЭФИ перенесли

28.05.2020, 20:25, Разное

Церемонию вручения премии ТЭФИ перенесли из-за пандемии коронавируса. Мероприятие пройдет в мае 2021 года. Как уточнила представитель Комитета индустриальных премий Наталья Уварова, точная дата будет названа в июне.

Напомним, ТЭФИ – это российская премия, присуждаемая за успехи в области телевидения. Она была учреждена в 1991 году, передает “Пятый канал”. Победители традиционно получают бронзовую статуэтку “Орфей”.