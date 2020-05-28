Госдепартамент объявил награду за информацию о пропагандисте ИГ

28.05.2020, 20:21, Новости дня

Государственный департамент США объявил награду в размере до 3 миллионов долларов за информацию, которая приведет к установлению местонахождения Мухаммада Хадира Мусы Рамадана – старшего руководителя и ключевого пропагандиста группировки «Исламское государство».

Рамадан, также известный как Абу Бакр аль-Гариб, родился в Иордании. Как сообщается в заявлении Госдепартамента, он является одним из самых давних и высокопоставленных сотрудников ИГ в сфере СМИ и курирует ежедневные операции группировки в средствах массовой информации, включая управление контентом из глобальной сети сторонников ИГ.

Рамадан играет ключевую роль в пропагандистских операциях ИГ по радикализации, вербовке и подстрекательству по всему миру. Он контролирует планирование, координацию и производство многочисленных пропагандистских видеороликов, публикаций и онлайн-платформ, включающих жестокие и жестокие сцены пыток и массовых казней мирных жителей.

Дополнительную информацию о награде можно найти на сайте программы «Вознаграждение за помощь правосудию» www.rewardsforjustice.net.