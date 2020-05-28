 

США поздравили Азербайджан с Днем Республики

28.05.2020, 20:21, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео поздравил народ Азербайджана с Днем Республики, который отмечается 28 мая.

«Соединенные Штаты и Азербайджан поддерживают важное партнерство на протяжении почти 30 лет, – говорится в заявлении Помпео. – Мы сотрудничаем в таких важных сферах, как безопасность, энергетика, экономическое развитие, защита прав человека и фундаментальных свобод. Будь то работа плечом к плечу ради установления мира в Афганистане или совместные усилия по укреплению энергетической безопасности Европы с помощью Южного газового коридора, наши страны продолжают сотрудничать над решением самых актуальных мировых проблем».

«Соединенные Штаты, будучи одной из стран-основателей Минской группы, сохраняют приверженность мирному урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта», – подчеркнул Помпео.

«Хотя пандемия COVID-19 в этом году поставила перед миром уникальный вызов, я уверен, что народ Азербайджана сможет встретить его с отвагой и решимостью. Соединенные Штаты поддерживают вас и суверенитет и независимость Азербайджана».

  • Русская служба «Голоса Америки»

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