Госдума хочет наказывать россиян за участие в зарубежных мероприятиях нежелательных организаций

28.05.2020, 20:20, Новости дня

Депутаты Госдумы предложили наказывать россиян в административном порядке за участие в зарубежных мероприятиях неправительственных организаций, которые признаны в России нежелательными. Об этом 28 мая сообщил глава комиссии по иностранному вмешательству в дела России​ Василий Пискарев.

“На площадках зарубежных СМИ и неправительственных организаций, деятельность которых в России признана нежелательной, происходит не только обучение наших граждан навыкам вовлечения молодежи в наркопотребление, но и подготовка активистов для цветных революций, для организации погромов в России”, – сказал Пискарев. Депутат Николай Рыжак добавил, что на молодежь на этих мероприятиях якобы “идет воздействие на неустойчивую психику, параллельно с привитием протестных настроений”.

Соответствующие поправки в КоАП уже подготовлены, сообщил Пискарев и подчеркнул, что тех, кто участвует в деятельности таких НПО и ездит на их мероприятия за рубежом, надо привлекать к ответственности, как если бы это происходило на территории России.

В 2015 году в России был принят закон о нежелательных организациях. Такими Минюст имеет право признать структуры, “представляющие угрозу обороноспособности и безопасности государства, либо общественному порядку, либо здоровью населения”. Среди организаций, чья деятельность была признана российскими властями “нежелательной”: американская неправительственная организация Atlantic Council of the United States (“Атлантический совет”), “Открытая Россия”, “Институт современной России”, “Всемирный конгресс украинцев”, Фонд “Открытое общество” (Open Society Foundation) Джорджа Сороса, чешская “Человек в беде” – всего их более двух десятков.

За участие в таких организациях на россиян сначала заводят административные дела, а после нескольких дел – уголовные.​ Сайты ​таких организаций закон позволяет блокировать без судебного решения.

После появления нескольких уголовных дел на членов и активистов “Открытой России”, 30 марта 2019 года конференция “Открытой России” решила ликвидировать действующее движение, чтобы защитить ее участников от административного и уголовного преследования.