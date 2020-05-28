Москвичам разрешили гулять в июне только “по прописке” и не далее 2 км от дома

28.05.2020, 20:20, Новости дня

Москвичам на время так называемого тестового режима прогулок в начале июня разрешат гулять только по месту прописки, а не по месту фактического жительства. Об этом сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, поясняя распоряжение мэра Москвы Сергея Собянина об ослаблении карантинного режима в Москве.

Власти Москвы ранее разрешили прогулки для жителей с 1 июня, но не больше трех раз в неделю: два раза по будням и один раз в выходные дни, с 9:00 до 21:00. Дни, в которые можно гулять, зависят от адреса, по которому расположен дом, а уходить от него разрешено не далее чем на два километра.

“Если вы проживаете в другом районе, полицейские не будут за это наказывать, штрафовать. Если вы, имея прописку в Бирюлеве, гуляете в Медведкове, то вы гуляете исключительно по тому графику, по которому гуляет Бирюлево. Вы вышли гулять по прописке, находясь, может быть, на значительном удалении от своего реального места прописки”, – пояснил чиновник. Он дважды употребил слово “прописка”, а не “регистрация”, хотя его уже давно нет в российских законах: “прописка” была отменена в 1993 году.

По какому графику выходить на прогулки тем, у кого вообще нет регистрации в Москве, Немерюк не уточнил.

Московские семьи, члены которых имеют разные прописки, смогут гулять вместе, добавил глава департамента.

Власти Москвы 28 мая опубликовали карту, по которой можно узнать, когда именно горожане могут выйти на прогулку. В первые часы после запуска карты наблюдались сбои в ее работе – она была недоступна, также на карте нет многих адресов московских домов.

“График прогулок будет также доступен в подъездах жилых домов и почтовых ящиках”, – обещают чиновники.

Во время прогулок на улице людям необходимо будет носить маски, также нельзя будет пользоваться лавочками, беседками и другими объектами на улицах и в парках. Зато можно заниматься спортом и брать с собой спортинвентарь.

Окончательно и полностью ограничения в Москве будут сняты только после создания вакцины от коронавируса, заявил 28 мая мэр города Сергей Собянин.